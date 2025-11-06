Рейтинг@Mail.ru
11:15 06.11.2025 (обновлено: 12:09 06.11.2025)
В Белоруссии потушили пожар на НПЗ
В Витебской области потушили пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан", сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии. РИА Новости, 06.11.2025
витебская область
белоруссия
витебская область, белоруссия
Витебская область, Белоруссия, В мире
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНовополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан"
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод Нафтан - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Архивное фото
МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. В Витебской области потушили пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан", сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.
"Пожар на технологической установке на территории ОАО "Нафтан" ликвидирован", — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работал штаб, в который вошли представители предприятия и сотрудники МЧС.
Пожарные вместе с техническим персоналом завода организовали подачу в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ. Кроме того, аварийную и соседние установки охлаждали водой при помощи 12 лафетных стволов.
По данным МЧС, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства возгорания.
О пожаре на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке стало известно около восьми утра. Горело дизельное топливо на технологической установке на высоте 20 метров. В тушении участвовали более 70 человек и 17 единиц техники.
