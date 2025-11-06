В Белоруссии потушили пожар на НПЗ

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. В Витебской области потушили пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан", сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

« "Пожар на технологической установке на территории ОАО "Нафтан" ликвидирован", — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работал штаб, в который вошли представители предприятия и сотрудники МЧС

Пожарные вместе с техническим персоналом завода организовали подачу в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ. Кроме того, аварийную и соседние установки охлаждали водой при помощи 12 лафетных стволов.

По данным МЧС, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства возгорания.