Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге" - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Футбол
 
17:33 06.11.2025
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
Испанский футболист "Барселоны" Эрик Гарсия получил перелом носа в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", сообщается РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Испанский футболист "Барселоны" Эрик Гарсия получил перелом носа в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", сообщается на сайте "сине-гранатовых".
В среду "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Брюгге" со счетом 3:3. Гарсия вышел в стартовом составе и был заменен на третьей добавленной ко второму тайму минуте.
«
"Гарсия получил перелом носа. Ему изготовят защитную маску, а его готовность к предстоящему матчу с "Сельтой" будет зависеть от скорости восстановления", - говорится в заявлении клуба.
"Барселона" на выезде сыграет против "Сельты" 9 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании. "Сине-гранатовые" располагаются на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков за 11 туров.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
