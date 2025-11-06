https://ria.ru/20251106/barselona-2053241740.html
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
Испанский футболист "Барселоны" Эрик Гарсия получил перелом носа в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", сообщается
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
