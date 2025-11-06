Рейтинг@Mail.ru
04:31 06.11.2025
Банки впервые столкнулись с сокращением числа кредиток на руках у россиян
олег лагуткин
экономика
олег лагуткин, экономика
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Российские банки последние несколько лет ежеквартально выдавали 5-7 миллионов кредитных карт, однако к концу 2024 года на фоне роста ключевой ставки до рекордного 21% выдачи стали снижаться. В 2025 году они замедлились до чуть более трех миллионов карт за три месяца.
При этом в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт - всего 991,3 тысячи.
Как следствие, количество кредитных карт на руках у россиян сокращается уже второй месяц подряд: в августе оно уменьшилось на 0,3%, в сентябре - уже на 0,5% по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 96,9 миллиона.
"Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
