Экс-гендиректора челябинского водоканала обвинили в милионных махинациях
15:57 06.11.2025 (обновлено: 16:19 06.11.2025)
Экс-гендиректора челябинского водоканала обвинили в милионных махинациях
Экс-гендиректора челябинского водоканала обвинили в милионных махинациях
Экс-гендиректора челябинского водоканала обвинили в милионных махинациях

© РИА Новости
Заседание суда
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему гендиректору муниципального предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска, который вместе с бывшим главным инженером обвиняется в завышении стоимости работ на 116,5 миллиона рублей при устранении аварии на водосетях, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении бывшего генерального директора муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска… Тракторозаводским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), отмечает СУСК.
Как сообщало следствие, с 1 по 25 июля 2024 года гендиректор и главный инженер, а также неустановленные лица согласовали и заключили договор на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 миллиона рублей. Материальный ущерб причинен предприятию и администрации Челябинска. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
