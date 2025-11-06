Экс-гендиректора челябинского водоканала обвинили в милионных махинациях

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему гендиректору муниципального предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска, который вместе с бывшим главным инженером обвиняется в завышении стоимости работ на 116,5 миллиона рублей при устранении аварии на водосетях, сообщило региональное СУСК РФ.