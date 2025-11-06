Рейтинг@Mail.ru
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/aes-2053152903.html
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА
Испарительная градирня энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена после удара украинского БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель директора по капитальному... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:34:00+03:00
2025-11-06T11:34:00+03:00
безопасность
россия
нововоронежская аэс
вооруженные силы украины
росэнергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110931/47/1109314798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4553afedff7e32cd9e079487c969a35b.jpg
https://ria.ru/20251007/magate-2046937895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110931/47/1109314798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_676f03b18630e6f7464e5a04705d396c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, нововоронежская аэс, вооруженные силы украины, росэнергоатом
Безопасность, Россия, Нововоронежская АЭС, Вооруженные силы Украины, Росэнергоатом
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА

На Нововоронежской АЭС восстановили испарительную градирню после удара БПЛА

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Испарительная градирня энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена после удара украинского БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров.
Беспилотник ВСУ в ночь на 7 октября атаковал градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн "Росэнергоатом". По его данным, удар не повлиял на работу станции.
"Завершены работы по устранению последствий столкновения боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с испарительной градирней 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС, произошедшего в ночь с 6 на 7 октября", - сообщил Озеров.
На станции рассказали, что градирня получила косметическое повреждение -после детонации дрона осталось пятно темного цвета.
"На сегодня устранены сколы покрытия, выполнены работы по восстановлению лако-красочного покрытия поврежденного фрагмента. Градирня выполняет свои функции, энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику", - добавил Озеров.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не повлиял на ядерную безопасность
7 октября, 20:47
 
БезопасностьРоссияНововоронежская АЭСВооруженные силы УкраиныРосэнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала