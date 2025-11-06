Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА

ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Испарительная градирня энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена после удара украинского БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров.

Беспилотник ВСУ в ночь на 7 октября атаковал градирню Нововоронежской АЭС , его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн " Росэнергоатом ". По его данным, удар не повлиял на работу станции.

"Завершены работы по устранению последствий столкновения боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с испарительной градирней 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС, произошедшего в ночь с 6 на 7 октября", - сообщил Озеров.

На станции рассказали, что градирня получила косметическое повреждение -после детонации дрона осталось пятно темного цвета.