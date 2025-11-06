https://ria.ru/20251106/aes-2053152903.html
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА
Испарительная градирня энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена после удара украинского БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель директора по капитальному... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:34:00+03:00
2025-11-06T11:34:00+03:00
2025-11-06T11:34:00+03:00
безопасность
россия
нововоронежская аэс
вооруженные силы украины
росэнергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110931/47/1109314798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4553afedff7e32cd9e079487c969a35b.jpg
https://ria.ru/20251007/magate-2046937895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110931/47/1109314798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_676f03b18630e6f7464e5a04705d396c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, нововоронежская аэс, вооруженные силы украины, росэнергоатом
Безопасность, Россия, Нововоронежская АЭС, Вооруженные силы Украины, Росэнергоатом
Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара украинского БПЛА
На Нововоронежской АЭС восстановили испарительную градирню после удара БПЛА
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Испарительная градирня энергоблока №6 Нововоронежской АЭС восстановлена после удара украинского БПЛА, сообщил РИА Новости заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров.
Беспилотник ВСУ
в ночь на 7 октября атаковал градирню Нововоронежской АЭС
, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ
концерн "Росэнергоатом
". По его данным, удар не повлиял на работу станции.
"Завершены работы по устранению последствий столкновения боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с испарительной градирней 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС, произошедшего в ночь с 6 на 7 октября", - сообщил Озеров.
На станции рассказали, что градирня получила косметическое повреждение -после детонации дрона осталось пятно темного цвета.
"На сегодня устранены сколы покрытия, выполнены работы по восстановлению лако-красочного покрытия поврежденного фрагмента. Градирня выполняет свои функции, энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику", - добавил Озеров.