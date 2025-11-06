https://ria.ru/20251106/aeroporty-2053098392.html
В аэропортах Краснодара и Самары ввели временные ограничения
В аэропортах Краснодара и Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.11.2025
В аэропортах Краснодара и Самары ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Самары, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:51:00+03:00
2025-11-06T03:51:00+03:00
2025-11-06T03:51:00+03:00
краснодар
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_4f6c57e4e5fbf3b4f747e3d4bb28fd08.jpg
https://ria.ru/20251106/uljanovsk-2053095899.html
краснодар
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_a312b5c0989998fa0903a361aa269854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность
Краснодар, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Безопасность
В аэропортах Краснодара и Самары ввели временные ограничения
В аэропортах Краснодара и Самары ввели ограничения на прием и выпуск рейсов