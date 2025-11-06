Адвокат ответил на вопрос об участии экс-замминистра обороны Иванова в суде

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Адвокат бывшего замминистра обороны Тимура Иванова не знает, будет ли его доверитель участвовать в заседании суда по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей.

"Это зависит от суда, суд может организовать его доставку", - сказал адвокат РИА Новости.

На предыдущих двух заседаниях - беседе и предварительном слушании - Иванова из СИЗО не привозили.

Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.

При обыске у Иванова нашли 281,8 миллиона рублей, чуть более 360 тысяч долларов (32,7 миллиона рублей по действовавшему курсу), 191,5 тысячи евро (чуть более 19 миллионов рублей), 100 тысяч дирхамов ОАЭ (2,5 миллиона рублей), а также почти 2,5 миллиона рублей на счетах в Альфа-Банке , ВТБ и Сбербанке . Среди предметов, изъятых в ходе обыска, оказались, например, 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия и более 40 часов.

Кроме того, сообщается в иске, Иванов приобрел 15 объектов недвижимости на 235,152 миллиона рублей. Это жилой дом площадью 344,8 квадратных метра и стоимостью 8,8 миллиона рублей в подмосковном поселке Архангельское ; жилое помещение на улице Поварской в Москве площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115,9 миллиона рублей. Есть среди покупок и земельные участки: например, два из них в Карелии (один площадью около пяти тысяч квадратных метров, второй - 1,5 тысячи), восемь участков в Одинцовском округе Подмосковья , участок в Красногорском округе, жилой дом в подмосковной деревне Раздоры площадью почти 800 квадратных метров за 31,9 миллиона рублей.

Также Иванову принадлежит автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson.