Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области - РИА Новости, 05.11.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
16:25 05.11.2025
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области
В большинстве муниципальных округов Смоленской области завершен сбор урожая, зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади порядка 135 тысяч гектаров,... РИА Новости, 05.11.2025
василий анохин, агропродукция
Смоленская область, Василий Анохин, агропродукция
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области

Около 400 тысяч зерна намолотили хозяйства Смоленской области

Зерна пшеницы
Зерна пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В большинстве муниципальных округов Смоленской области завершен сбор урожая, зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади порядка 135 тысяч гектаров, намолотив почти 400 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он уточнил, что данный показатель на 60 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.
"Лидеры по сбору зерновых и зернобобовых — Починковский, Сычевский, Новодугинский, Хиславичский, Монастырщинский и Руднянский муниципальные округа. Высокие результаты удается достичь благодаря труду наших аграриев", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он привел в пример предприятие "КВВ-АГРО" из Руднянского муниципального округа. На данный момент общий урожай хозяйства составляет более 14 тысяч тонн. Компания получает поддержку от государства в виде субсидий. Кроме того, в рамках господдержки министерством сельского хозяйства реализована программа строительства жилья для работников предприятия — построено пять индивидуальных жилых домов.
В регионе близится к завершению и сбор овощей. Они убраны с площади более 83 гектаров. Наибольший валовой сбор в Смоленском и Духовщинском муниципальных округах. Картофель убран с площади почти 1,60 тысячи гектаров. Валовой сбор составляет почти 40 тысяч тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше уровня прошлого года.
Василий Анохин
Анохин: новый цех заработал на предприятии в Смоленской области
25 октября, 22:02
 
Смоленская область Василий Анохин агропродукция
 
 
