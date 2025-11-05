Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В большинстве муниципальных округов Смоленской области завершен сбор урожая, зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади порядка 135 тысяч гектаров, намолотив почти 400 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он уточнил, что данный показатель на 60 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

"Лидеры по сбору зерновых и зернобобовых — Починковский, Сычевский, Новодугинский, Хиславичский, Монастырщинский и Руднянский муниципальные округа. Высокие результаты удается достичь благодаря труду наших аграриев", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он привел в пример предприятие "КВВ-АГРО" из Руднянского муниципального округа. На данный момент общий урожай хозяйства составляет более 14 тысяч тонн. Компания получает поддержку от государства в виде субсидий. Кроме того, в рамках господдержки министерством сельского хозяйства реализована программа строительства жилья для работников предприятия — построено пять индивидуальных жилых домов.