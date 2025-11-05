https://ria.ru/20251105/zerno-2052995746.html
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области - РИА Новости, 05.11.2025
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области
В большинстве муниципальных округов Смоленской области завершен сбор урожая, зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади порядка 135 тысяч гектаров,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:25:00+03:00
2025-11-05T16:25:00+03:00
2025-11-05T16:25:00+03:00
смоленская область
василий анохин
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg
https://ria.ru/20251025/anokhin-2050622516.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_266f939cce0827c2079d0c3588127db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, агропродукция
Смоленская область, Василий Анохин, агропродукция
Почти 400 тысяч зерна намолотили аграрии Смоленской области
Около 400 тысяч зерна намолотили хозяйства Смоленской области
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В большинстве муниципальных округов Смоленской области завершен сбор урожая, зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади порядка 135 тысяч гектаров, намолотив почти 400 тысяч тонн зерна, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он уточнил, что данный показатель на 60 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.
"Лидеры по сбору зерновых и зернобобовых — Починковский, Сычевский, Новодугинский, Хиславичский, Монастырщинский и Руднянский муниципальные округа. Высокие результаты удается достичь благодаря труду наших аграриев", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он привел в пример предприятие "КВВ-АГРО" из Руднянского муниципального округа. На данный момент общий урожай хозяйства составляет более 14 тысяч тонн. Компания получает поддержку от государства в виде субсидий. Кроме того, в рамках господдержки министерством сельского хозяйства реализована программа строительства жилья для работников предприятия — построено пять индивидуальных жилых домов.
В регионе близится к завершению и сбор овощей. Они убраны с площади более 83 гектаров. Наибольший валовой сбор в Смоленском и Духовщинском муниципальных округах. Картофель убран с площади почти 1,60 тысячи гектаров. Валовой сбор составляет почти 40 тысяч тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше уровня прошлого года.