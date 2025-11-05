https://ria.ru/20251105/zelenskiy-2052921657.html
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой - РИА Новости, 05.11.2025
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:03:00+03:00
2025-11-05T11:03:00+03:00
2025-11-05T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052914028_0:34:1042:620_1920x0_80_0_0_c12408c636c2b9c2c31a01801006bf96.jpg
https://ria.ru/20251105/zelenskiy-2052892365.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052914028_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f6bc5ef631297e27242dbb6dfd5a3163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
Зеленский вручил награды нацгвардейцам в форме с эмблемой СС
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях.
На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.
Также в помещении, где проходило награждение, висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх".
Французское издание Monde писало, что выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию.
Авторы даже обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.