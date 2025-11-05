Рейтинг@Mail.ru
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 05.11.2025 (обновлено: 11:06 05.11.2025)
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. РИА Новости, 05.11.2025
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой

Зеленский вручил награды нацгвардейцам в форме с эмблемой СС

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях.

На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.
Также в помещении, где проходило награждение, висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх".
Французское издание Monde писало, что выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию.

Авторы даже обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине
Вчера, 08:49
 
