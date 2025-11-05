Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими ВСУ

© Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими ВСУ

Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях.



На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.

Также в помещении, где проходило награждение, висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх".