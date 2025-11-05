https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052895518.html
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область - РИА Новости, 05.11.2025
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Тверскую область, поблагодарил за... РИА Новости, 05.11.2025
политика
россия
тверская область
виталий королев
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
политика, россия, тверская область, виталий королев, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область
