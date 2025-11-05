Рейтинг@Mail.ru
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область
05.11.2025
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область
политика
россия
тверская область
виталий королев
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
политика, россия, тверская область, виталий королев, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Тверская область, Виталий Королев, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя ФАС России Виталий Королев
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Тверскую область, поблагодарил за доверие и подчеркнул, что готов.
"Владимир Владимирович, спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов", - сказал Королев во время встречи с Путиным.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
4 ноября, 22:23
 
Заголовок открываемого материала