Захоронение 2200-летней давности подтверждает достоверность библейских глав - РИА Новости, 05.11.2025
19:25 05.11.2025
Захоронение 2200-летней давности подтверждает достоверность библейских глав
Захоронение 2200-летней давности подтверждает достоверность библейских глав
В ходе археологических раскопок в Эгейском регионе у подножия горы Хоназ было обнаружено более 60 гробниц, возраст которых превышает 2200 лет. У исследователей... РИА Новости, 05.11.2025
Захоронение 2200-летней давности подтверждает достоверность библейских глав

© Depositphotos.com / Inna GiliarovaРуины города Хасанкейф в Турции
Руины города Хасанкейф в Турции
© Depositphotos.com / Inna Giliarova
Руины города Хасанкейф в Турции
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В ходе археологических раскопок в Эгейском регионе у подножия горы Хоназ было обнаружено более 60 гробниц, возраст которых превышает 2200 лет. У исследователей появились новые сведения о Колоссах – городе, увековеченном в новозаветных посланиях апостола Павла.
Открытие, по мнению британской прессы, может подтвердить достоверность четырех библейских глав.

Легенда древнего города

Колоссы известны многим верующим. Ведь именно здесь, на территории современной Турции, по преданию, произошло небывалое чудо.
В этом городе стоял храм во имя Архангела Михаила, построенный местным жителем в благодарность архистратигу за исцеление дочери у целебного источника.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИкона "Архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.) представлена на выставке "Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков"
Икона Архангел Михаил с чудом в Хонех (конец XV в.) представлена на выставке Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Икона "Архангел Михаил с чудом в Хонех" (конец XV в.) представлена на выставке "Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков"
При этой церкви 60 лет служил благочестивый человек Архипп, который своей праведной жизнью многих обратил в христианство. Тогда, по преданию, "нечестивые люди" решили разрушить святыню: они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм.
Преподобный отказался покидать здание и начал молиться архистратигу Михаилу, чтобы тот спас святое место от разрушения.
© Getty Images / tunartГора Хоназ
Гора Хоназ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / tunart
Гора Хоназ

Чудо, сотворенное наяву

Тогда, по преданию, и произошло чудо. Перед церковью явился архангел Михаил, крестным знамением остановил поток, а потом ударом жезла на камень рассек его надвое. В образовавшуюся щель и потекла вся вода. С тех пор город получил новое имя — Хоны, что в переводе означает "отверстие".
В честь этого события в 1365-м году, например, был построен знаменитый Чудов монастырь в Кремле — именно здесь крестили будущих царей.
© РИА Новости / М. Блинов | Перейти в медиабанкЧудов монастырь на территории Московского Кремля. Репродукция почтовой открытки начала XX века
Чудов монастырь на территории Московского Кремля. Репродукция почтовой открытки начала 20 века. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / М. Блинов
Перейти в медиабанк
Чудов монастырь на территории Московского Кремля. Репродукция почтовой открытки начала XX века
Побывавший в тех краях настоятель Патриаршего подворья — храма Живоначальной Троицы города Брюсселя протоиерей Павел Недосекин считает, что, возможно, нашел легендарное место.
"Там действительно так, как в описании чуда. Два русла реки: справа и слева, мы стояли как бы на полуострове. Однако вода в руслах отсутствует. А слева начинаются пещерные холмы — это уже местная природа, там везде пещеры. В одной из этих пещер и мог бы жить преподобный Архипп", — говорит протоиерей Павел.
© Getty Images / AnadoluРаскопки древнего города Колоссы
Раскопки древнего города Колоссы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Раскопки древнего города Колоссы

Связь умерших с загробным миром

Проводившие в Колоссах раскопки археологи обнаружили множество удивительных артефактов, которые дают представление о духовной и культурной жизни города.
"После снятия верхнего слоя почвы мы обнаружили около 65 гробниц, из которых раскопали 60", — сообщил археолог Барис Йенер.
© Getty Images / AnadoluРаскопки древнего города Колоссы
Раскопки древнего города Колоссы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Раскопки древнего города Колоссы
Существует вероятность, что многие артефакты клали в могилы, чтобы они сопровождали умерших в их путешествии в загробный мир. Также археологи обнаружили подвески, амулеты и камни. Эти открытия особенно важны, поскольку они рассказывают нам о мире, в котором проповедовал апостол Павел.
"Результаты исследования показывают, насколько жители Колосса ценили магию, талисманы и предметы, которые, как считалось, обеспечивали защиту", — отметил Йенер.
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
Репродукция иконы Андрея Рублева Апостол Павел из собрания Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи

Направить колоссян к христианской вере

Колоссяне, жившие в древнем городе с богатыми религиозными традициями, вероятно, были подвержены влиянию местных верований и духовных практик, о которых Павел писал в своих посланиях. В них он предостерегал горожан от ложных учений, принижающих роль Христа, и призывал их жить в любви и истинной вере.
Наличие мистических предметов и амулетов свидетельствует о том, что защита, ритуалы и магия играли важную роль в дохристианской жизни города. Возможно, Павел стремился искоренить эти практики.
© Getty Images / AnadoluРаскопки древнего города Колоссы
Раскопки древнего города Колоссы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Раскопки древнего города Колоссы
Команда исследователей считает, что дальнейшие изыскания могут дать еще больше информации об условиях, в которых зародилось раннее христианство.
 
 
 
