Захоронение 2200-летней давности подтверждает достоверность библейских глав

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В ходе археологических раскопок в Эгейском регионе у подножия горы Хоназ было обнаружено более 60 гробниц, возраст которых превышает 2200 лет. У исследователей появились новые сведения о Колоссах – городе, увековеченном в новозаветных посланиях апостола Павла.

Легенда древнего города

по преданию, произошло небывалое чудо. Колоссы известны многим верующим. Ведь именно здесь, на территории современной Турции,произошло небывалое чудо.

В этом городе стоял храм во имя Архангела Михаила, построенный местным жителем в благодарность архистратигу за исцеление дочери у целебного источника.

При этой церкви 60 лет служил благочестивый человек Архипп, который своей праведной жизнью многих обратил в христианство. Тогда, по преданию, "нечестивые люди" решили разрушить святыню: они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм.

Преподобный отказался покидать здание и начал молиться архистратигу Михаилу, чтобы тот спас святое место от разрушения.

Чудо, сотворенное наяву

Тогда, по преданию, и произошло чудо. Перед церковью явился архангел Михаил, крестным знамением остановил поток, а потом ударом жезла на камень рассек его надвое. В образовавшуюся щель и потекла вся вода. С тех пор город получил новое имя — Хоны, что в переводе означает "отверстие".

В честь этого события в 1365-м году, например, был построен знаменитый Чудов монастырь в Кремле — именно здесь крестили будущих царей.

Побывавший в тех краях настоятель Патриаршего подворья — храма Живоначальной Троицы города Брюсселя протоиерей Павел Недосекин считает, что, возможно, нашел легендарное место.

"Там действительно так, как в описании чуда. Два русла реки: справа и слева, мы стояли как бы на полуострове. Однако вода в руслах отсутствует. А слева начинаются пещерные холмы — это уже местная природа, там везде пещеры. В одной из этих пещер и мог бы жить преподобный Архипп", — говорит протоиерей Павел.

Связь умерших с загробным миром

Проводившие в Колоссах раскопки археологи обнаружили множество удивительных артефактов, которые дают представление о духовной и культурной жизни города.

"После снятия верхнего слоя почвы мы обнаружили около 65 гробниц, из которых раскопали 60", — сообщил археолог Барис Йенер.

Существует вероятность, что многие артефакты клали в могилы, чтобы они сопровождали умерших в их путешествии в загробный мир. Также археологи обнаружили подвески, амулеты и камни. Эти открытия особенно важны, поскольку они рассказывают нам о мире, в котором проповедовал апостол Павел.

"Результаты исследования показывают, насколько жители Колосса ценили магию, талисманы и предметы, которые, как считалось, обеспечивали защиту", — отметил Йенер.

Направить колоссян к христианской вере

Колоссяне, жившие в древнем городе с богатыми религиозными традициями, вероятно, были подвержены влиянию местных верований и духовных практик, о которых Павел писал в своих посланиях. В них он предостерегал горожан от ложных учений, принижающих роль Христа, и призывал их жить в любви и истинной вере.

Наличие мистических предметов и амулетов свидетельствует о том, что защита, ритуалы и магия играли важную роль в дохристианской жизни города. Возможно, Павел стремился искоренить эти практики.

