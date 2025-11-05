https://ria.ru/20251105/zaderzhanie-2052905942.html
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали москвича, собиравшего информацию для спецслужбы одной из стран НАТО, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 05.11.2025
Кадры задержания москвича, который передавал сведения спецслужбе страны НАТО
Силовики задержали москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их "склонения к сотрудничеству".
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
