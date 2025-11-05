ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали москвича, собиравшего информацию для спецслужбы одной из стран НАТО, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

« "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы, 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", — говорится в релизе.

По данным ФСБ, фигурант по собственной инициативе связался с иностранной разведкой и собирал для нее сведения о россиянах с оппозиционными взглядами. В дальнейшем предполагалось склонить этих людей к конфиденциальному сотрудничеству.

Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Дома у него провели обыски.

Суд отправил задержанного под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.