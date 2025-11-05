Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 05.11.2025 (обновлено: 11:10 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/zaderzhanie-2052905942.html
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 05.11.2025
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали москвича, собиравшего информацию для спецслужбы одной из стран НАТО, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:57:00+03:00
2025-11-05T11:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052913552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_585fbad93ac0577226ab856357dd5309.jpg
https://ria.ru/20250829/fsb-2038250147.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания москвича, который передавал сведения спецслужбе страны НАТО
Силовики задержали москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их "склонения к сотрудничеству".
2025-11-05T09:57
true
PT2M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052913552_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bf7d14136522befc858c4952e5653a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене

ФСБ задержала жителя Москвы, передавшего сведения спецслужбе страны НАТО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали москвича, собиравшего информацию для спецслужбы одной из стран НАТО, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы, 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", — говорится в релизе.

По данным ФСБ, фигурант по собственной инициативе связался с иностранной разведкой и собирал для нее сведения о россиянах с оппозиционными взглядами. В дальнейшем предполагалось склонить этих людей к конфиденциальному сотрудничеству.
Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Дома у него провели обыски.
Суд отправил задержанного под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.
Кадры задержания жителей Ярославской области, которые передавали сведения спецслужбам Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену
29 августа, 09:46
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала