На юге Йемена автобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие

КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Сорок человек погибли в среду в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в прибрежной провинции Абьян на юге Йемена, сообщил РИА Новости источник в администрации региона.

"Пассажирский автобус, перевозивший 42 человек из соседней Саудовской Аравии , столкнулся с автомобилем на повороте в районе Эль-Арукаб на востоке провинции Абьян. В результате оба транспортных средства загорелись", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, в результате аварии погибли 37 человек из числа пассажиров автобуса, среди которых три женщины. Ещё три человека, находившиеся в автомобиле, также погибли. По сообщениям местных СМИ, все пассажиры автобуса - граждане Йемена , проживающие на территории соседнего Королевства Саудовская Аравия.

"Предварительное расследование показало, что большое число жертв связано с тем, что в результате аварии загорелась передняя часть автобуса и вышел из строя механизм открывания дверей. Лишь пять человек смогли спастись, разбив одно из окон", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что данная дорога, проходящая через горную местность, ранее была местом серьёзных ДТП в силу её узости.

В минувшую пятницу министерство внутренних дел Йемена сообщило о гибели 64 человек и ранении 295 других в результате дорожно-транспортных происшествий за октябрь. Материальный ущерб составил около 148 миллионов йеменских риалов (примерно 620 тысяч долларов).