Производство яиц в Подмосковье к 2030 году вырастет почти в 6 раз

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Объем производства яиц в Подмосковье к 2030 году увеличится практически в шесть раз по сравнению с уровнем 2021 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"К 2030 году планируется увеличить объем производства яиц практически в шесть раз по сравнению с уровнем 2021 года. Согласно прогнозам, производство яиц в регионе достигнет 808 миллионов штук в год, что выше показателя 2021 года, в котором произвели 145 миллионов штук. Для выполнения национальной цели по росту всего АПК на 25% необходимый объем составляет 181 миллионов штук, что подчеркивает амбициозность отраслевых планов, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье осуществляют деятельность в отрасли птицеводства 13 сельскохозяйственных предприятий, восемь из которых специализируются на производстве инкубационного и пищевого яйца.

"Достижение целевых показателей обеспечивается благодаря поддержке и модернизации действующих производств и реализации новых инвестиционных проектов. Основной вклад в рост внесет строительство новых современных комплексов. На данный момент планируется реализация одного масштабного проекта, который обеспечит более 70% от общего планового объема производства к 2030 году", - рассказали в пресс-службе.