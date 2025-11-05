https://ria.ru/20251105/yaroslavl-2052927688.html
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области - РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области
Украинские дроны атаковали нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 05.11.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские дроны атаковали нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области
нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона", — написал он в своем Telegram-канале
.
Глава региона сообщил, что никто не пострадал и последствия атаки удалось локализовать.
Утром, около 7:30 по московскому времени, Евраев объявил об угрозе со стороны беспилотников, которую сняли в 11:17 мск.
До этого Росавиация предупреждала о временных ограничениях на взлет и посадку самолетов в ярославском аэропорту.