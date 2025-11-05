ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские дроны атаковали нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона", — написал он в своем Telegram-канале

Глава региона сообщил, что никто не пострадал и последствия атаки удалось локализовать.

Утром, около 7:30 по московскому времени, Евраев объявил об угрозе со стороны беспилотников, которую сняли в 11:17 мск.