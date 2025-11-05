Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области
11:32 05.11.2025 (обновлено: 12:13 05.11.2025)
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области
Украинские дроны атаковали нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 05.11.2025
происшествия, ярославская область, михаил евраев
Происшествия, Ярославская область, Михаил Евраев
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области

Две ярославские нефтеперегонные станции получили повреждения при атаке БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские дроны атаковали нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что никто не пострадал и последствия атаки удалось локализовать.
Утром, около 7:30 по московскому времени, Евраев объявил об угрозе со стороны беспилотников, которую сняли в 11:17 мск.
До этого Росавиация предупреждала о временных ограничениях на взлет и посадку самолетов в ярославском аэропорту.
Вчера, 08:16
 
ПроисшествияЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Заголовок открываемого материала