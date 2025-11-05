В Якутии рассказали о восстановлении Кировского и Докучаевска в ДНР

ЯКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Строители из Якутии при восстановлении подшефных городов Кировское и Докучаевск ДНР, несмотря на обстрелы и другие происшествия, ни разу не проявили слабость, работы выполняются по плану, сообщил РИА Новости постоянный представитель Якутии при президенте РФ, первый заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов.

Как отметил собеседник агентства, в 2023 году Якутия завершила восстановительные работы в городе Кировское ДНР, жители города до сих пор благодарят республику за масштабное строительство.

"Сегодня мы работаем в Докучаевском городском округе. Это ближе к фронту. Но сейчас фронт уже ушел на запад, далеко. Обстановка уже гораздо спокойнее, чем полтора года назад, когда мы заходили в этот город на работу. Все идет по плану, мы трудимся. Я бы хотел отметить самоотверженный труд наших строителей, которые выполняют все планы, несмотря ни на что. Они ни разу не проявили слабость при обстрелах и других происшествиях, которые имели место и в Кировском, и в Докучаевске", - сказал постпред Якутии.

Он подчеркнул, что страна сегодня делает многое, чтобы уровень жизни в новых регионах сравнялся с общероссийским.

"Для этого им самим предстоит много поработать при нашей помощи", - заключил Федотов.

В 2024 году Якутия приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории городского округа Докучаевск. По итогам 2024 года республика в полном объеме выполнила запланированные ремонтные работы на 65 объектах подшефного города, в том числе были восстановлены дорожная сеть, 53 жилых дома, поврежденных бомбардировками ВСУ в начале специальной военной операции, капитально отремонтирован дом культуры в посёлке Еленовка городского округа Докучаевска.