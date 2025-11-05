МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Якутии прорвало дамбу, сообщили в службе спасения республики.
"5 ноября во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в с. Харбала 2-я произошел прорыв", — говорится в публикации.
"5 ноября во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в с. Харбала 2-я произошел прорыв", — говорится в публикации.
Его ширина составляет четыре метра при глубине в 30-40 сантиметров.
Отмечается, что угрозы подтопления населенных пунктов нет, поскольку вода ниже критического уровня.
Вместе с тем, в службе спасения отметили, что из-за произошедшего могут возникнуть трудности при передвижении по автозимнику.
Отмечается, что угрозы подтопления населенных пунктов нет, поскольку вода ниже критического уровня.
Вместе с тем, в службе спасения отметили, что из-за произошедшего могут возникнуть трудности при передвижении по автозимнику.