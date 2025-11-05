Рейтинг@Mail.ru
В Якутии прорвало дамбу
09:16 05.11.2025
В Якутии прорвало дамбу
республика саха (якутия)
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии прорвало дамбу

Дамбу прорвало в Чурапчинском улусе в Якутии 5 ноября

© Фото : Служба спасения Республики Саха (Якутия)Сотрудник Службы спасения Якутии на месте прорыва дамбы "Кладбищенская"
Сотрудник Службы спасения Якутии на месте прорыва дамбы Кладбищенская - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Служба спасения Республики Саха (Якутия)
Сотрудник Службы спасения Якутии на месте прорыва дамбы "Кладбищенская"
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Якутии прорвало дамбу, сообщили в службе спасения республики.

"5 ноября во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в с. Харбала 2-я произошел прорыв", — говорится в публикации.
Его ширина составляет четыре метра при глубине в 30-40 сантиметров.

Отмечается, что угрозы подтопления населенных пунктов нет, поскольку вода ниже критического уровня.

Вместе с тем, в службе спасения отметили, что из-за произошедшего могут возникнуть трудности при передвижении по автозимнику.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
