В Якутии прорвало дамбу

Его ширина составляет четыре метра при глубине в 30-40 сантиметров.



Отмечается, что угрозы подтопления населенных пунктов нет, поскольку вода ниже критического уровня.



Вместе с тем, в службе спасения отметили, что из-за произошедшего могут возникнуть трудности при передвижении по автозимнику.