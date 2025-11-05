https://ria.ru/20251105/vzryv-2053068592.html
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
чугуевский район
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
чугуевский район
В Харьковской области прогремел взрыв
В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв