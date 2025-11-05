В Одесской области прогремели взрывы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в среду в Одесской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский "24 канал".
"В Одесской области слышны взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской области, а также в частях Черниговской, Харьковской и Сумской областей страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
