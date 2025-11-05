Свыше 40 российских компаний представлены на выставке Canton Fair

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 40 российских компаний с 31 октября по 4 ноября были представлены в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на Кантонской ярмарке в Китае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Организатор - Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ростовской области при методической рекомендации Российского экспортного центра.
"В составе российской делегации — производители из Белгородской, Калининградской, Калужской, Новосибирской, Смоленской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также Республики Башкортостан, Крыма и Удмуртии. Ключевыми категориями экспорта стали продукты питания и косметическая продукция российских брендов", - говорится в сообщении.
Участие в Кантонской ярмарке - это стратегическая возможность для российских экспортеров заявить о себе на высококонкурентном китайском рынке и установить прямые контакты с ключевыми игроками в условиях трансформации глобальных экономических процессов.
Кантонская ярмарка, или Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров - самая крупная в Китае торговая выставка. Часто её называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая. Ежегодно она привлекает более миллиона посетителей и служит ключевой площадкой для выхода производителей на международный уровень.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".