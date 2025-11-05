Свыше 40 российских компаний представлены на выставке Canton Fair

Более 40 российских компаний приняли участие в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на Кантонской ярмарке в Китае

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 40 российских компаний с 31 октября по 4 ноября были представлены в формате единого национального павильона "Сделано в России", организованного в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на Кантонской ярмарке в Китае, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

Организатор - Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Ростовской области при методической рекомендации Российского экспортного центра.

"В составе российской делегации — производители из Белгородской, Калининградской, Калужской, Новосибирской, Смоленской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также Республики Башкортостан, Крыма и Удмуртии. Ключевыми категориями экспорта стали продукты питания и косметическая продукция российских брендов", - говорится в сообщении.

Участие в Кантонской ярмарке - это стратегическая возможность для российских экспортеров заявить о себе на высококонкурентном китайском рынке и установить прямые контакты с ключевыми игроками в условиях трансформации глобальных экономических процессов.

Кантонская ярмарка, или Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров - самая крупная в Китае торговая выставка. Часто её называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая. Ежегодно она привлекает более миллиона посетителей и служит ключевой площадкой для выхода производителей на международный уровень.