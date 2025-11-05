Рейтинг@Mail.ru
12:47 05.11.2025
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области
политика
россия
элла памфилова
виталий королев
владимир путин
россия
политика, россия, элла памфилова, виталий королев, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Виталий Королев, Владимир Путин
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области

Памфилова: досрочные выборы главы Тверской области пройдут в ЕДГ в 2026 году

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в 2026 году, подтвердила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Досрочные выборы главы Тверской области будут назначены на единый день голосования 2026 года", - сказала Памфилова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Тверской области Виталия Королева, занимавшего пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.
В пресс-службе избирательной комиссии региона после сообщений о назначении Королева заявили РИА Новости, что выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВиталий КоролевВладимир Путин
 
 
