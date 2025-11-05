https://ria.ru/20251105/vybory-2052946482.html
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области
Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в 2026 году, подтвердила РИА Новости председатель Центральной избирательной... РИА Новости, 05.11.2025
Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области
Памфилова: досрочные выборы главы Тверской области пройдут в ЕДГ в 2026 году