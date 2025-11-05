Памфилова подтвердила дату досрочных выборов главы Тверской области

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в 2026 году, подтвердила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

В пресс-службе избирательной комиссии региона после сообщений о назначении Королева заявили РИА Новости, что выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.