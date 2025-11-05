Рейтинг@Mail.ru
Вулин прокомментировал возможные выборы президента Республики Сербской БиГ
08:01 05.11.2025 (обновлено: 12:32 05.11.2025)
Вулин прокомментировал возможные выборы президента Республики Сербской БиГ
Вулин прокомментировал возможные выборы президента Республики Сербской БиГ
в мире, республика сербская, сербия, босния и герцеговина, милорад додик, александр вулин, оон
В мире, Республика Сербская, Сербия, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Александр Вулин, ООН
БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Выборы президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), назначенные в ноябре, надо совместить с референдумом о принятии решений суда и ЦИК БиГ об отзыве мандата президента Милорада Додика, заявил в интервью РИА Новости сенатор Республики Сербской, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Республика Сербская может выйти из БиГ, заявил Додик
4 сентября, 15:26
"Выборы президента РС необходимо связать с референдумом о принятии решений суда БиГ и ЦИК о приговоре и отзыве президентского мандата у Додика. Думаю, что необходимо назначить референдум, как мы и обещали народу, и я, как сенатор РС, агитировал за это и публично поддерживал эту идею и ожидаю, что так и произойдет. Мы сказали гражданам, что спросим их мнение и если этого не сделаем, какой у нас будет авторитет после, чтобы просить их поддержку", - сказал Вулин.
Глава правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сказал в середине октября, что референдум в РС БиГ о решениях Суда БиГ и ЦИК, скорее всего, пройдет 9 января, в День Республики Сербской. Парламент РС 22 августа проголосовал за проведение 25 октября референдума с вопросом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?"
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика -Ану Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента РС БиГ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Шойгу прокомментировал приговор Додику
10 сентября, 13:44
 
В миреРеспублика СербскаяСербияБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикАлександр ВулинООН
 
 
