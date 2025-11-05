Вулин прокомментировал возможные выборы президента Республики Сербской БиГ

БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Выборы президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), назначенные в ноябре, надо совместить с референдумом о принятии решений суда и ЦИК БиГ об отзыве мандата президента Милорада Додика, заявил в интервью РИА Новости сенатор Республики Сербской, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.