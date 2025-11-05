Бывший вице-премьер Сербии высказался о санкциях против Белоруссии

БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Сербия должна отменить санкции против Белоруссии, что уже сделали США, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Правительство Сербии в декабре 2021 года поддержало санкции Совета Европейского союза против Белоруссии, после чего авиакомпания "Белавиа" прекратила полеты в Сербию.
"Еще одна инициатива, которую я выдвигал несколько раз, и председатель парламентской фракции нашей партии Боян Торбица официально подал ее – отмена санкций против Белоруссии. Мы ожидаем ответ на этот запрос, считаем, что необходимо отменить санкции против Белоруссии. США уже отменили санкции в авиации против Белоруссии, а чего мы ждем? И не потому, что это сделали США. Мы это должны сделать потому, что Белоруссия – страна, которая нам никогда ничем не навредила", - сказал Вулин.