Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российская сторона активно ищет решение по пакету акций в российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая с 9 октября находится под санкциями США.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.

"Россия ищет решение для NIS, надеюсь на положительный исход. Больше работают над этим россияне, чем мы, как я слышу, работают. Они ищут партнера и я счастлив, что они серьезным образом восприняли ситуацию", - заявил Вучич TV Informer и добавил, что Сербия должна будет согласиться с россиянами и теми, с кем они договорятся о передаче пакета акций в NIS.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF ранее сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.