Рейтинг@Mail.ru
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/vuchich-2053034051.html
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич - РИА Новости, 05.11.2025
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российская сторона активно ищет решение по пакету акций в российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии"... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:08:00+03:00
2025-11-05T18:08:00+03:00
экономика
сербия
сша
хорватия
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20251013/vuchichi-2047995122.html
https://ria.ru/20251029/rezervy-2051650679.html
https://ria.ru/20251104/serbija-2052712249.html
сербия
сша
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, сша, хорватия, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, газпром, нефтяная индустрия сербии
Экономика, Сербия, США, Хорватия, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич

Вучич заявил о поиске российской стороной решения по доле в подсанкционной NIS

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российская сторона активно ищет решение по пакету акций в российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая с 9 октября находится под санкциями США.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией
13 октября, 16:10
"Россия ищет решение для NIS, надеюсь на положительный исход. Больше работают над этим россияне, чем мы, как я слышу, работают. Они ищут партнера и я счастлив, что они серьезным образом восприняли ситуацию", - заявил Вучич TV Informer и добавил, что Сербия должна будет согласиться с россиянами и теми, с кем они договорятся о передаче пакета акций в NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Сербии рассказали о запасах нефти для НПЗ
29 октября, 21:16
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF ранее сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Все решения по NIS должны быть согласованы с Россией, заявил Вулин
4 ноября, 06:14
 
ЭкономикаСербияСШАХорватияАлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала