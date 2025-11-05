Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дронами атаковали село под Брянском - РИА Новости, 05.11.2025
22:34 05.11.2025
ВСУ дронами атаковали село под Брянском
Украинские террористы атаковали с помощью дронов село Крапивна Брянской области, осколочные ранения получил водитель кормовоза, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости, 05.11.2025
брянская область, климовский район, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские террористы атаковали с помощью дронов село Крапивна Брянской области, осколочные ранения получил водитель кормовоза, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов - камикадзе село Крапивна Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, осколочные ранения получил водитель кормовоза", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Вчера, 19:08
 
Брянская областьКлимовский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
