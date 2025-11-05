https://ria.ru/20251105/vsu-2053072808.html
ВСУ дронами атаковали село под Брянском
ВСУ дронами атаковали село под Брянском - РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ дронами атаковали село под Брянском
Украинские террористы атаковали с помощью дронов село Крапивна Брянской области, осколочные ранения получил водитель кормовоза, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости, 05.11.2025
