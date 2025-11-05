Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
19:08 05.11.2025 (обновлено: 19:13 05.11.2025)
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Заборы, фасады, остекление пяти частных домов, газопровод и ЛЭП повреждены в результате обстрела ВСУ по курскому Рыльску, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия, курская область, рыльск, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Рыльск, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Рыльске Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Рыльске Курской области
КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. Заборы, фасады, остекление пяти частных домов, газопровод и ЛЭП повреждены в результате обстрела ВСУ по курскому Рыльску, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеские удары по нашей территории продолжаются. По предварительной информации, сегодня ВСУ обстреляли Рыльск Рыльского района. В результате обстрела повреждены заборы, фасады, остекление пяти частных домов, а также газопровод и ЛЭП", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах работают оперативные службы.
"Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияКурская областьРыльскРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
