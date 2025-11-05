https://ria.ru/20251105/vsu-2053044835.html
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Заборы, фасады, остекление пяти частных домов, газопровод и ЛЭП повреждены в результате обстрела ВСУ по курскому Рыльску, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
ВСУ обстреляли курский Рыльск, повреждены газопровод, ЛЭП и частные дома