ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Рыльске Курской области

КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. Заборы, фасады, остекление пяти частных домов, газопровод и ЛЭП повреждены в результате обстрела ВСУ по курскому Рыльску, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что на местах работают оперативные службы.