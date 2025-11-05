Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 05.11.2025
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"
РИА Новости
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 470 военных, причем около половины - в боях за Красноармейск в ДНР, сообщило Минобороны РФ
"За сутки в данном районе (Красноармейска - ред.) уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
