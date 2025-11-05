https://ria.ru/20251105/vsu-2052939457.html
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 470 военных, причем около половины - в боях за... РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"
