ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 470 военных, причем около половины - в боях за Красноармейск в ДНР, сообщило Минобороны РФ