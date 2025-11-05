https://ria.ru/20251105/vsu-2052915151.html
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим - РИА Новости, 05.11.2025
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Положение окруженных военнослужащих ВСУ в Купянске и Красноармейске критическое, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:46:00+03:00
2025-11-05T10:46:00+03:00
2025-11-05T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
валерий герасимов
димитров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917105_143:467:2473:1778_1920x0_80_0_0_6cfe05c3565c9885607dc1116e214e85.jpg
https://ria.ru/20251104/krasnoarmeysk-2052529906.html
https://ria.ru/20251105/poroshenko-2052907250.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
димитров
украина
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917105_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ccc47045f172bb89e86258cac228b8b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, валерий герасимов, димитров, владимир зеленский, в мире, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Валерий Герасимов, Димитров, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
МО России: положение ВСУ в котлах в Купянске и Красноармейске ухудшается
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Положение окруженных военнослужащих ВСУ в Купянске и Красноармейске критическое, сообщило Минобороны
.
"Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен", — рассказали в ведомстве.
Там также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от "до 60 оставшихся русских". Ведомство выдвинуло две версии относительно того, чем он руководствовался, делая свое заявление.
«
"Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле", — гласит одна из них.
В противном случае Зеленский понимает безысходность ситуации, до последнего скрывая правду от населения и западных спонсоров, отметили в Минобороны.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.