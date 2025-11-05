Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 05.11.2025 (обновлено: 13:14 05.11.2025)
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим - РИА Новости, 05.11.2025
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Положение окруженных военнослужащих ВСУ в Купянске и Красноармейске критическое, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
валерий герасимов
димитров
владимир зеленский
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
димитров
украина
донецкая народная республика
харьковская область
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, валерий герасимов, димитров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Валерий Герасимов, Димитров, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим

МО России: положение ВСУ в котлах в Купянске и Красноармейске ухудшается

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Getty Images / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Положение окруженных военнослужащих ВСУ в Купянске и Красноармейске критическое, сообщило Минобороны.
"Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен", — рассказали в ведомстве.
Бойцы расчеты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения Хан устанавливают борт - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Котел захлопнулся". Как развивается наступление на Красноармейск
4 ноября, 08:00
Там также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от "до 60 оставшихся русских". Ведомство выдвинуло две версии относительно того, чем он руководствовался, делая свое заявление.
«

"Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле", — гласит одна из них.

В противном случае Зеленский понимает безысходность ситуации, до последнего скрывая правду от населения и западных спонсоров, отметили в Минобороны.

Окружение ВСУ

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 10:05
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинВалерий ГерасимовДимитровВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
