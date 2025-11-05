Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 05.11.2025 (обновлено: 10:24 05.11.2025)
Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных
Украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры...
украина
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных

Командиры ВСУ недовольны, что ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью и бездомных

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Все чаще приходят жалобы от украинских командиров, что ТЦК все чаще мобилизуют людей с инвалидностью и даже с открытой формой туберкулеза, а также сердечными заболеваниями", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в учебные центры часто отправляют бездомных и больных, что, по мнению командования, плохо влияет на боеспособность и условия подготовки личного состава.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам запретили выезжать из страны, минувшим летом запрет отменили для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах, избивают их, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот прямо из ТЦК
22 сентября, 03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
