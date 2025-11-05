МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования , которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

"Все чаще приходят жалобы от украинских командиров, что ТЦК все чаще мобилизуют людей с инвалидностью и даже с открытой формой туберкулеза, а также сердечными заболеваниями", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в учебные центры часто отправляют бездомных и больных, что, по мнению командования, плохо влияет на боеспособность и условия подготовки личного состава.

Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах, избивают их, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.