Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинское командование возмущено работой территориальных центров комплектования, которые для выполнения плана по мобилизации отправляют в учебные центры инвалидов или бездомных, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
«
"Все чаще приходят жалобы от украинских командиров, что ТЦК все чаще мобилизуют людей с инвалидностью и даже с открытой формой туберкулеза, а также сердечными заболеваниями", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в учебные центры часто отправляют бездомных и больных, что, по мнению командования, плохо влияет на боеспособность и условия подготовки личного состава.
На Украине
с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам запретили выезжать из страны, минувшим летом запрет отменили для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах, избивают их, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.