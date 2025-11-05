https://ria.ru/20251105/vsu-2052883929.html
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области - РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
ВСУ провалили три попытки выдвижения боевых групп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
