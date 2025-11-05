ВСУ перекидывают резервы в Сумы, заявил боец "Ахмата"

КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы в связи с действиями ВС РФ в данном районе по формированию буферной зоны, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".