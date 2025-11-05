Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перекидывают резервы в Сумы, заявил боец "Ахмата" - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/vsu-2052875422.html
ВСУ перекидывают резервы в Сумы, заявил боец "Ахмата"
ВСУ перекидывают резервы в Сумы, заявил боец "Ахмата" - РИА Новости, 05.11.2025
ВСУ перекидывают резервы в Сумы, заявил боец "Ахмата"
ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы в связи с действиями ВС РФ в данном районе по формированию буферной зоны, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T04:33:00+03:00
2025-11-05T04:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумы, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ перекидывают резервы в Сумы, заявил боец "Ахмата"

ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы в связи с действиями ВС РФ в данном районе по формированию буферной зоны, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".
"Там большое скопление противника <...> но опять же, большое количество гражданских... Они (ВСУ - ред.) пытаются укрепляться, создают линию обороны, они знают, что мы идем. Пока одни "пытаются наступать", чтобы нас тормознуть, другие там создают линию обороны и заводят резервы. Мы знаем, что они перекидывают, перекидывают и перекидывают", - рассказал "Аид".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала