Российский дипломат в ООН призвал осудить расправы ВСУ над журналистами - РИА Новости, 05.11.2025
01:39 05.11.2025
Российский дипломат в ООН призвал осудить расправы ВСУ над журналистами
Российский дипломат в ООН призвал осудить расправы ВСУ над журналистами - РИА Новости, 05.11.2025
Российский дипломат в ООН призвал осудить расправы ВСУ над журналистами
Пресс-секретарь постпредства РФ в ООН Евгений Успенский заявил о продолжающихся "репрессиях" в отношении российских журналистов и СМИ на Западе, призвал осудить РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:39:00+03:00
2025-11-05T01:39:00+03:00
2025
Российский дипломат в ООН призвал осудить расправы ВСУ над журналистами

Российский дипломат в ООН рассказал об атаках ВСУ на журналистов

Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 5 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства РФ в ООН Евгений Успенский заявил о продолжающихся "репрессиях" в отношении российских журналистов и СМИ на Западе, призвал осудить "кровавые расправы" против российской прессы, в том числе и убийство ВСУ военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Особую озабоченность вызывает ситуация с физической безопасностью журналистов в зоне конфликтов. Так, продолжаются целенаправленные атаки со стороны ВСУ на представителей российских СМИ и военных корреспондентов. Немногим более двух недель назад под удар снаряжённого боеприпасом украинского дрона попала съёмочная группа РИА Новости, в результате чего погиб корреспондент Иван Зуев. За один только 2025 год киевским режимом убиты шесть работников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, многочисленные сотрудники получили ранения различной степени тяжести", – сказал Успенский в ходе заседания четвертого комитета ГА ООН.
Практикуемые ВСУ "кровавые расправы" над российскими корреспондентами должны "быть безоговорочно осуждены профильными структурами и их уполномоченными лицами", отметил он.
Российский дипломат также заявил о продолжающихся "репрессиях" в отношении российских журналистов и СМИ на Западе.
"Особенно это проявляется в прибалтийских странах, которые выражаются в прямых запретах на деятельность, отказах в аккредитации и визах, блокировке счетов, давлении со стороны спецслужб, административных преследованиях и уголовных делах", – добавил Успенский.
