Российский дипломат в ООН призвал осудить расправы ВСУ над журналистами

ООН, 5 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства РФ в ООН Евгений Успенский заявил о продолжающихся "репрессиях" в отношении российских журналистов и СМИ на Западе, призвал осудить "кровавые расправы" против российской прессы, в том числе и убийство ВСУ военкора РИА Новости Ивана Зуева.

"Особую озабоченность вызывает ситуация с физической безопасностью журналистов в зоне конфликтов. Так, продолжаются целенаправленные атаки со стороны ВСУ на представителей российских СМИ и военных корреспондентов. Немногим более двух недель назад под удар снаряжённого боеприпасом украинского дрона попала съёмочная группа РИА Новости, в результате чего погиб корреспондент Иван Зуев . За один только 2025 год киевским режимом убиты шесть работников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, многочисленные сотрудники получили ранения различной степени тяжести", – сказал Успенский в ходе заседания четвертого комитета ГА ООН

Практикуемые ВСУ "кровавые расправы" над российскими корреспондентами должны "быть безоговорочно осуждены профильными структурами и их уполномоченными лицами", отметил он.

Российский дипломат также заявил о продолжающихся "репрессиях" в отношении российских журналистов и СМИ на Западе.