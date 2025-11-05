Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка - РИА Новости, 05.11.2025
Наука
 
06:47 05.11.2025 (обновлено: 08:59 05.11.2025)
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
На Солнце произошла вторая за сутки вспышка высшего балла Х, свидетельствует график на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:47:00+03:00
2025-11-05T08:59:00+03:00
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка

© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryСолнечная вспышка
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Солнечная вспышка. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла вторая за сутки вспышка высшего балла Х, свидетельствует график на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ее зафиксировали в ночь на среду и присвоили балл Х1.1. Максимума она достигла в 01:01 мск.
Магнитные бури
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
31 октября, 17:38
Кроме того, утром произошли три обычные вспышки класса С. Предыдущую вспышку высшего бала зафиксировали во вторник вечером.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
4 ноября, 12:25
 
