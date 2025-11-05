На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла вторая за сутки вспышка высшего балла Х, свидетельствует график на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ее зафиксировали в ночь на среду и присвоили балл Х1.1. Максимума она достигла в 01:01 мск.
Кроме того, утром произошли три обычные вспышки класса С. Предыдущую вспышку высшего бала зафиксировали во вторник вечером.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.