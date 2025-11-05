Рейтинг@Mail.ru
07:58 05.11.2025
Врач рассказала о будущем московской медицины
Врач рассказала о будущем московской медицины
марьяна лысенко, общество, москва
Марьяна Лысенко, Общество, Москва
Врач рассказала о будущем московской медицины

Лысенко: будущее медицины заключается в понимании врачами специальности

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Будущее московской медицины заключается в формировании корректного понимания врачами своей специальности, возможности приложить свою специальность на всех этапах медпомощи, формировании правильного клинического подхода, этих качеств молодые специалисты достигают во время стажировок в амбулаторном звене, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, директор Московского клинического научно-исследовательского центра Больница №52 Марьяна Лысенко.
С 1 апреля 2024 года ординаторы могут стажироваться в поликлиниках в качестве врачей-стажеров.
"Возможность стажировки в амбулаторном звене с пониманием, как устроена электронная медицинская карта, какие знания и умения требуются от доктора на первичном приеме, как сопровождать пациентов в дальнейшем их лечебном пути - это совершенно классические врачебные подходы, без которых стать профессиональным врачом невозможно. Формирование корректного понимания врачей своей специальности, возможность приложить свою специальность на всех этапах оказания медицинской помощи, формирование правильного клинического подхода — это будущее московской медицины", - рассказала Лысенко.
По ее словам, такое погружение в первичную медико-санитарную помощь очень полезно. Потому что для любого врача опыт общения с пациентом, впервые обратившимся по поводу заболевания, очень важен для формирования подходов, понимания, умения общаться, коммуницировать, собирать анамнез, осматривать первичного пациента.
"Сейчас фактически вся медицинская помощь, в том числе в стационаре, проходит после выставления пациенту первичного диагноза, а если мы говорим о хронических заболеваниях, что составляет основную базу знаний для формирующегося врача, это умение вести пациентов с хроническим заболеванием. На сегодня уровень оказания помощи таков, что неожиданности хоть и случаются в некоторых областях, это хирургия, это может быть гинекология, урология, реабилитационное отделение, но это совершенно ситуативные моменты, которые не составляют базу знаний нормального врача. Поэтому получение опыта работы в первичном звене - это принципиально важный момент", - подчеркнула собеседница агентства.
Лысенко добавила, что роль наставников в медицине всегда была высокая, но сейчас она еще повысилась.
"В медицине традиционно всегда существовали наставники, медицинские школы, профессора, старшие товарищи, которые всегда патронировали молодых врачей. Ровно точно так же, как и ребят, которые приходят после медицинских колледжей к нам на работу. Безусловно, они нуждаются в старших товарищах, которые будут обучать их, помогать им, отдавать свои знания. Это очень важный момент в формировании будущего врача, потому что клинический опыт не всегда можно передать через учебники, интернет-носители и так далее, это только общение", - уточнила врач.
