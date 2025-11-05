Космодром Восточный работает в обычном режиме

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара", сообщил журналистам генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Николай Новиков.
«
"Космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме. Ограничение электроэнергии на объектах строительства космодрома "Восточный" не касается стратегически значимых площадок. Более того, никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара". По информации от подрядной организации ПСО "Казань", до конца ноября долг будет погашен", - заявил Новиков.
ПСО "Казань" - генеральный подрядчик второй очереди строительства космодрома "Восточный".
Ранее "Дальневосточная энергетическая компания" сообщила, что из-за долга в более 51 миллиона рублей за потреблённые ресурсы ограничила поставку электроэнергии на объекты генподрядчика строительства второй очереди космодрома "Восточный". В частности, под ограничения попали объекты на площадке стартового комплекса ракет "Ангара". Также ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ПСО "Казань" банкротом.