Рейтинг@Mail.ru
Космодром Восточный работает в обычном режиме - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/vostochnyy-2052916584.html
Космодром Восточный работает в обычном режиме
Космодром Восточный работает в обычном режиме - РИА Новости, 05.11.2025
Космодром Восточный работает в обычном режиме
Космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара", сообщил... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:55:00+03:00
2025-11-05T10:55:00+03:00
дальневосточная энергетическая компания
космос - риа наука
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_061b0a7d349b4269ed369c6cd0945d4d.jpg
https://ria.ru/20251105/kosmos-2052883633.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_e5e1acd663f8b461df264dd7b131bc18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальневосточная энергетическая компания, космос - риа наука, роскосмос
Дальневосточная энергетическая компания, Космос - РИА Наука, Роскосмос
Космодром Восточный работает в обычном режиме

Космодром Восточный работает штатно после ограничения подачи электроэнергии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара", сообщил журналистам генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Николай Новиков.
«
"Космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме. Ограничение электроэнергии на объектах строительства космодрома "Восточный" не касается стратегически значимых площадок. Более того, никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара". По информации от подрядной организации ПСО "Казань", до конца ноября долг будет погашен", - заявил Новиков.
ПСО "Казань" - генеральный подрядчик второй очереди строительства космодрома "Восточный".
Ранее "Дальневосточная энергетическая компания" сообщила, что из-за долга в более 51 миллиона рублей за потреблённые ресурсы ограничила поставку электроэнергии на объекты генподрядчика строительства второй очереди космодрома "Восточный". В частности, под ограничения попали объекты на площадке стартового комплекса ракет "Ангара". Также ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ПСО "Казань" банкротом.
Административный комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги
Вчера, 06:53
 
Дальневосточная энергетическая компанияКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала