Космодром Восточный работает в обычном режиме

"Космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме. Ограничение электроэнергии на объектах строительства космодрома "Восточный" не касается стратегически значимых площадок. Более того, никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара". По информации от подрядной организации ПСО "Казань", до конца ноября долг будет погашен", - заявил Новиков.