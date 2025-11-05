Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 05.11.2025 (обновлено: 17:18 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/volodin-2053015249.html
Володин прокомментировал заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия
Володин прокомментировал заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
Володин прокомментировал заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия
Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о возобновлении США испытаний ядерного оружия, заявил председатель... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:12:00+03:00
2025-11-05T17:18:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051968237.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, вячеслав володин, госдума рф
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия

Володин: в Госдуме обеспокоены заявлениями Трампа о возобновлении испытаний ЯО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о возобновлении США испытаний ядерного оружия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Трамп недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией. Потому что это понятно, куда может в целом мир сподвигнуть", - сказал Володин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
30 октября, 21:49
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала