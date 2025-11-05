Рейтинг@Mail.ru
10:19 05.11.2025
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка

Бетонный блок опрокинулся на малолетнего ребёнка во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - РИА Новости. Бетонный блок опрокинулся на малолетнего ребёнка во Владивостоке, от полученных травм мальчик умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по Приморскому краю.
По версии следствия, в понедельник на территории домовладения в Советском районе Владивостока бетонный строительный блок опрокинулся на малолетнего (2022 года рождения) сына собственника.
"От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении... Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка... (часть1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебные экспертизы, информирует СУСК.
Пожарные ликвидируют пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский край
 
 
