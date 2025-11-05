https://ria.ru/20251105/vladivostok-2052910480.html
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка - РИА Новости, 05.11.2025
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка
Бетонный блок опрокинулся на малолетнего ребёнка во Владивостоке, от полученных травм мальчик умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём... РИА Новости, 05.11.2025
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка
В Приморье завели дело после опрокидывания бетонного блока на мальчика