Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля - РИА Новости, 05.11.2025
07:28 05.11.2025
Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля
Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля - РИА Новости, 05.11.2025
Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля
Жительница Владивостока, не имеющая водительских прав, за рулем иномарки уходила от преследования полиции и врезалась в три припаркованных автомобиля, женщина... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владивосток
приморский край
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля

Во Владивостоке девушка-водитель, уходя от погони ДПС, врезалась в три машины

© Фото : Госавтоинспекция МВД России Сотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудники ДПС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Жительница Владивостока, не имеющая водительских прав, за рулем иномарки уходила от преследования полиции и врезалась в три припаркованных автомобиля, женщина госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Ночью 4 ноября инспекторы ДПС заметили Toyota Vitz, водитель которого отказалась остановиться по требованию сотрудников полиции. Увеличив скорость, женщина попыталась скрыться. В ходе преследования, пытаясь уйти от погони, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в три припаркованных автомобиля: Isuzu Elf, Lexus RX450 и Toyota Corolla Fielder. Все три машины получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Водитель иномарки - 31-летняя местная жительница - получила травмы и была госпитализирована. У нее взяты анализы на состояние опьянения.
Установлено, что женщина управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. На нее составлены протоколы, в том числе по статье КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
