Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки
04:56 05.11.2025
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки - РИА Новости, 05.11.2025
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки
Полиция ищет "целительниц", похитивших 1,2 миллиона рублей у 89-летней пенсионерки в Приморском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владивосток
приморский край
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки

Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у 89-летней пенсионерки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция ищет "целительниц", похитивших 1,2 миллиона рублей у 89-летней пенсионерки в Приморском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по региону.
"Полиция Владивостока расследует мошенничество: пенсионерка лишилась почти 1,2 миллиона рублей, поверив в "исцеление"… В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку обратилась 89-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей
2 ноября, 14:14
По словам пенсионерки, выйдя с работы, она встретила двух незнакомок. Одна из них, назвав себя целительницей, напугала женщину проблемами со здоровьем и угрозой смерти, в то время как вторая, узнав о наличии сбережений, предложила провести ритуал для "заговора" денег и обеспечения долгой жизни.
Убежденная женщиной, пенсионерка принесла на следующую встречу все свои накопления – 1 180 000 рублей. После проведения некоего обряда злоумышленницы назначили новую встречу. Однако, вернувшись домой, пострадавшая обнаружила, что все её сбережения были заменены на фальшивые деньги.
В настоящее время расследование продолжается. Составлены фотоориентировки и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей
4 июля, 10:53
 
