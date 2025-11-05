https://ria.ru/20251105/vladivostok-2052876031.html
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки - РИА Новости, 05.11.2025
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки
Полиция ищет "целительниц", похитивших 1,2 миллиона рублей у 89-летней пенсионерки в Приморском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T04:56:00+03:00
2025-11-05T04:56:00+03:00
2025-11-05T04:56:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052499702.html
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки
Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у 89-летней пенсионерки
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция ищет "целительниц", похитивших 1,2 миллиона рублей у 89-летней пенсионерки в Приморском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по региону.
"Полиция Владивостока
расследует мошенничество: пенсионерка лишилась почти 1,2 миллиона рублей, поверив в "исцеление"… В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку обратилась 89-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
По словам пенсионерки, выйдя с работы, она встретила двух незнакомок. Одна из них, назвав себя целительницей, напугала женщину проблемами со здоровьем и угрозой смерти, в то время как вторая, узнав о наличии сбережений, предложила провести ритуал для "заговора" денег и обеспечения долгой жизни.
Убежденная женщиной, пенсионерка принесла на следующую встречу все свои накопления – 1 180 000 рублей. После проведения некоего обряда злоумышленницы назначили новую встречу. Однако, вернувшись домой, пострадавшая обнаружила, что все её сбережения были заменены на фальшивые деньги.
В настоящее время расследование продолжается. Составлены фотоориентировки и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).