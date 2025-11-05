Во Владивостоке ищут "целительниц", похитивших деньги у пенсионерки

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция ищет "целительниц", похитивших 1,2 миллиона рублей у 89-летней пенсионерки в Приморском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по региону.

"Полиция Владивостока расследует мошенничество: пенсионерка лишилась почти 1,2 миллиона рублей, поверив в "исцеление"… В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку обратилась 89-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

По словам пенсионерки, выйдя с работы, она встретила двух незнакомок. Одна из них, назвав себя целительницей, напугала женщину проблемами со здоровьем и угрозой смерти, в то время как вторая, узнав о наличии сбережений, предложила провести ритуал для "заговора" денег и обеспечения долгой жизни.

Убежденная женщиной, пенсионерка принесла на следующую встречу все свои накопления – 1 180 000 рублей. После проведения некоего обряда злоумышленницы назначили новую встречу. Однако, вернувшись домой, пострадавшая обнаружила, что все её сбережения были заменены на фальшивые деньги.