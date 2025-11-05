Сальдо назвал визит Джоли в Херсон украинским "антикризом"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.