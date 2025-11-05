Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал визит Джоли в Херсон украинским "антикризом" - РИА Новости, 05.11.2025
18:54 05.11.2025
Сальдо назвал визит Джоли в Херсон украинским "антикризом"
Сальдо назвал визит Джоли в Херсон украинским "антикризом"

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в Херсон.
"Вместо Tomahawk США поставили Украине "Лару Крофт" в лице Анджелины Джоли. А если серьезно, то в 2022 году она уже посещала Львов, как выяснилось - не бесплатно. А теперь киевские пиарщики вызвали ее в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется "антикриз", - сказал Сальдо РИА Новости, комментируя утверждения украинской прессы о визите голливудской звезды в Херсон.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
