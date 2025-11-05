Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне отметили День народного единства России - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/vashington-2052880315.html
В Вашингтоне отметили День народного единства России
В Вашингтоне отметили День народного единства России - РИА Новости, 05.11.2025
В Вашингтоне отметили День народного единства России
День народного единства России отметили в столице Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:04:00+03:00
2025-11-05T06:04:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
аляска
иван грозный
день народного единства
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/62/1513556237_0:288:4200:2651_1920x0_80_0_0_b85de286ece051236702efbd5891a6a3.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
вашингтон (штат)
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/62/1513556237_142:0:4058:2937_1920x0_80_0_0_c85cac21767c86c1db0554beea2e2a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), аляска, иван грозный, день народного единства, россия
В мире, Вашингтон (штат), Аляска, Иван Грозный, День народного единства, Россия
В Вашингтоне отметили День народного единства России

В Вашингтоне в Российском центре культуры отметили День народного единства

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. День народного единства России отметили в столице Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Российском центре культуры в Вашингтоне. В ходе музыкальной программы гостям исполнили известные народные и авторские песни, в том числе произведения Рахманинова, Глинки, Фрадкина и Тухманова, а также знаменный распев, сочиненный Иваном Грозным.
Во время празднования почетным знаком соотечественника была награждена директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
В миреВашингтон (штат)АляскаИван ГрозныйДень народного единстваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала