В Вашингтоне отметили День народного единства России
В Вашингтоне отметили День народного единства России
День народного единства России отметили в столице Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
В Вашингтоне в Российском центре культуры отметили День народного единства