Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства - РИА Новости, 05.11.2025
06:25 05.11.2025
Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства
Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства - РИА Новости, 05.11.2025
Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства
Финансовый управляющий "королевы марафонов" Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд продлить процедуру ее банкротства, сказано в материалах дела, с... РИА Новости, 05.11.2025
москва
елена блиновская
московский городской суд
происшествия
москва
Новости
ru-RU
москва, елена блиновская, московский городской суд, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Московский городской суд, Происшествия
Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства

Управляющий Блиновской Ознобихина просит суд продлить процедуру ее банкротства

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Финансовый управляющий "королевы марафонов" Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд продлить процедуру ее банкротства, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрировано ходатайство Марии Ознобихиной о продлении срока реализации имущества", - сказано в материалах дела.
Дата рассмотрения этого ходатайства пока не назначена.
Согласно законодательству, изначально на процедуру банкротства отводится полгода, но суд может продлить этот срок по ходатайству кого-либо из участников процесса.
Суд признал Блиновскую банкротом почти год назад, но до сих пор рассчитаться с должниками не удалось - финансовый управляющий оспаривает заключенные ей сделки, просит арестовать имущество и предпринимает другие меры для пополнения конкурсной массы.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
МоскваЕлена БлиновскаяМосковский городской судПроисшествия
 
 
