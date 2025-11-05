Финансовый управляющий Блиновской просит продлить процедуру ее банкротства

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Финансовый управляющий "королевы марафонов" Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд продлить процедуру ее банкротства, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

« "В суде зарегистрировано ходатайство Марии Ознобихиной о продлении срока реализации имущества", - сказано в материалах дела.

Дата рассмотрения этого ходатайства пока не назначена.

Согласно законодательству, изначально на процедуру банкротства отводится полгода, но суд может продлить этот срок по ходатайству кого-либо из участников процесса.

Суд признал Блиновскую банкротом почти год назад, но до сих пор рассчитаться с должниками не удалось - финансовый управляющий оспаривает заключенные ей сделки, просит арестовать имущество и предпринимает другие меры для пополнения конкурсной массы.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.