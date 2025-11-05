https://ria.ru/20251105/ukraina-2053069468.html
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта - РИА Новости, 05.11.2025
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта
Объект поврежден в Черниговской области Украины, сообщила компания "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:56:00+03:00
2025-11-05T21:56:00+03:00
2025-11-05T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
черниговский район
черниговская область
украина
черниговский район
В Черниговской области поврежден важный энергетический объект