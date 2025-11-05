Рейтинг@Mail.ru
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 05.11.2025
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта - РИА Новости, 05.11.2025
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта
Объект поврежден в Черниговской области Украины, сообщила компания "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 05.11.2025
Украинское "Черниговоблэнерго" заявило о повреждении объекта

В Черниговской области поврежден важный энергетический объект

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Объект поврежден в Черниговской области Украины, сообщила компания "Черниговоблэнерго".
"Поврежден важный объект в Черниговском районе... Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Черниговоблэнерго".
Компания при этом не уточнила, какой именно объект получил повреждения.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога.
Рабочий на электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Украина увеличила импорт электроэнергии из соседних стран в два раза
3 ноября, 16:57
 
Специальная военная операция на Украине Черниговская область Украина Черниговский район
 
 
