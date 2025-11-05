Рейтинг@Mail.ru
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
ВСУ обречены в зоне спецоперации на провал, несмотря на поддержку Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
в мире, россия, украина, сша, дэниел дэвис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО

Дэвис: Украина обречена, несмотря на поддержку Запада

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. ВСУ обречены в зоне спецоперации на провал, несмотря на поддержку Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. “Мясорубка” продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать", — заявил аналитик.
Он отметил, что финансовая помощь, направляемая на Украину, никак не помогает войскам на фронте из-за отсутствия стратегии и логики на поле боя.
"Действия, у которых нет никаких последствий, — это бездействие, а санкции и поставки оружия, которые не меняют ситуацию на фронте, — это потраченные зря человеческие жизни", — резюмировал Дэвис.
По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1,3 тысячи человек.
Также российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДэниел ДэвисВооруженные силы Украины
 
 
