"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
ВСУ обречены в зоне спецоперации на провал, несмотря на поддержку Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:14:00+03:00
2025-11-05T19:14:00+03:00
2025-11-05T19:14:00+03:00
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Дэвис: Украина обречена, несмотря на поддержку Запада
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости
. ВСУ обречены в зоне спецоперации на провал, несмотря на поддержку Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X
.
"Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. “Мясорубка” продолжается, а Россию
не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать", — заявил аналитик.
Он отметил, что финансовая помощь, направляемая на Украину
, никак не помогает войскам на фронте из-за отсутствия стратегии и логики на поле боя.
"Действия, у которых нет никаких последствий, — это бездействие, а санкции и поставки оружия, которые не меняют ситуацию на фронте, — это потраченные зря человеческие жизни", — резюмировал Дэвис
.
По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ
в живой силе на всех направлениях спецоперации составили около 1,3 тысячи человек.
Также российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.