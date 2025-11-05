Рейтинг@Mail.ru
СПЧ надеется на принятие должных мер после признания ЕК пыток на Украине - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052970388.html
СПЧ надеется на принятие должных мер после признания ЕК пыток на Украине
СПЧ надеется на принятие должных мер после признания ЕК пыток на Украине - РИА Новости, 05.11.2025
СПЧ надеется на принятие должных мер после признания ЕК пыток на Украине
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека надеется, что после публичного признания Еврокомиссией факта пыток в украинских... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:22:00+03:00
2025-11-05T14:22:00+03:00
в мире
россия
украина
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251003/shebekino-2046190430.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
СПЧ надеется на принятие должных мер после признания ЕК пыток на Украине

СПЧ надеется, что ЕС примет меры после признания пыток в украинских тюрьмах

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека надеется, что после публичного признания Еврокомиссией факта пыток в украинских тюрьмах последуют все должные меры реагирования, заявили в СПЧ.
"Совет выражает надежду, что после публичного признания на Западе факта пыток в украинских тюрьмах будет инициировано международное обсуждение проблемы, и последуют все должные меры реагирования", - написали в Telegram-канале СПЧ.
Ранее в отчете ЕК о членстве Украины в ЕС отмечалось, что Европейская комиссия считает пытки в украинских тюрьмах по-прежнему актуальной проблемой.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Омбудсмен Харьковской области прокомментировала дело о пытках в Шебекино
3 октября, 15:07
 
В миреРоссияУкраинаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала