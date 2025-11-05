https://ria.ru/20251105/ukraina-2052967745.html
В офисе Зеленского призвали спасать "Украинские железные дороги"
В офисе Зеленского призвали спасать "Украинские железные дороги" - РИА Новости, 05.11.2025
В офисе Зеленского призвали спасать "Украинские железные дороги"
Компанию "Украинские железные дороги" нужно спасать из-за убытков, грозящих остановкой железнодорожного сообщения в стране, заявил в среду член наблюдательного... РИА Новости, 05.11.2025
В офисе Зеленского призвали спасать "Украинские железные дороги"
Советник офиса Зеленского Лещенко призвал спасать "Украинские железные дороги"
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Компанию "Украинские железные дороги" нужно спасать из-за убытков, грозящих остановкой железнодорожного сообщения в стране, заявил в среду член наблюдательного совета компании, советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
"Внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны. Или мы все начнем принимать меры или потеряем компанию", - сказал Лещенко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада".
По его словам, ранее убытки по пассажирским перевозкам компенсировались за счет поступлений от грузоперевозок. Но, по его данным, в 2021 – 2025 годах компанией потеряно почти 50% железнодорожных грузоперевозок.
"Есть меры для исправления ситуации. Это три шага. Первое - внутренняя оптимизация железной дороги, в частности, вопрос продажи металлолома, который может дать до 10 миллиардов гривен (238,7 миллиона долларов – ред.). Второе - это 16 миллиардов гривен (почти 382 миллиона долларов – ред.) средствами бюджета для компенсации убытков. Третье - нам не избежать индексации грузовых тарифов", - добавил Лещенко
