В офисе Зеленского призвали спасать "Украинские железные дороги"

"Внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны. Или мы все начнем принимать меры или потеряем компанию", - сказал Лещенко во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал "Рада".

По его словам, ранее убытки по пассажирским перевозкам компенсировались за счет поступлений от грузоперевозок. Но, по его данным, в 2021 – 2025 годах компанией потеряно почти 50% железнодорожных грузоперевозок.