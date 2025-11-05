Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 05.11.2025 (обновлено: 15:45 05.11.2025)
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ - РИА Новости, 05.11.2025
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ
На Украине решили внести изменения в подход к пополнению редеющей армии. О новом решении Киева пишет New York Times. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
киев
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине решили внести изменения в подход к пополнению редеющей армии. О новом решении Киева пишет New York Times.
Так, для военных введут срочные контракты на пять лет, поскольку сейчас они бессрочные, что вызывает серьезные опасения у украинцев, считающих это билетом в один конец на фронт, указывает издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Западе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Вчера, 13:02
"Это положение, по всей видимости, призвано замотивировать украинцев, которые не желали служить. После почти четырех лет полномасштабной войны Украина столкнулась с общенациональной проблемой уклонения от призыва", — говорится в публикации.

Вместе с тем, отдельно отмечается, что введение срочных контрактов не заменит собой мобилизацию.

В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
На Западе поразились новому заявлению Зеленского
Вчера, 08:49
На Западе поразились новому заявлению Зеленского
Вчера, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
