Аналитик рассказал, что ждет Украину в случае прекращения помощи от США

АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.

"Определённо, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта. Однако сокращение американской поддержки вызовет отчаяние на Украине и ещё больше ухудшит положение страны", — подчеркнул Юджель.

Аналитик отметил, что при оценке отношения Запада к конфликту на Украине и к России необходимо различать позиции США и ведущих европейских государств.

Германия и По его словам, в американском политическом истеблишменте Россию и президента Владимира Путина воспринимают как сильного, равного и потенциально партнёрского игрока. В то же время, как указал эксперт, Великобритания Франция не считают Москву равным партнёром и исходят из "необходимости её ослабления".

"Растущие возможности и военное превосходство России на поле боя постепенно отталкивают США от оказания дальнейшей поддержки Украине", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что, по его наблюдениям, британские и континентально-европейские элиты по-прежнему опираются на идеологизированные представления о конфликте, не основанные на реальных данных. Подобные взгляды, отметил аналитик, питают иллюзии о возможности поражения России и даже о якобы существующей угрозе "российского захвата" Европы.