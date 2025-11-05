Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, что ждет Украину в случае прекращения помощи от США - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 05.11.2025
Аналитик рассказал, что ждет Украину в случае прекращения помощи от США
Аналитик рассказал, что ждет Украину в случае прекращения помощи от США - РИА Новости, 05.11.2025
Аналитик рассказал, что ждет Украину в случае прекращения помощи от США
Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения... РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
Аналитик рассказал, что ждет Украину в случае прекращения помощи от США

Юджель: война не закончится, даже если США объявят о прекращении помощи Киеву

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон не рассматривает вопрос о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Уже поздно". Украине озвучили неожиданный прогноз
4 ноября, 08:00
"Определённо, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта. Однако сокращение американской поддержки вызовет отчаяние на Украине и ещё больше ухудшит положение страны", — подчеркнул Юджель.
Аналитик отметил, что при оценке отношения Запада к конфликту на Украине и к России необходимо различать позиции США и ведущих европейских государств.
По его словам, в американском политическом истеблишменте Россию и президента Владимира Путина воспринимают как сильного, равного и потенциально партнёрского игрока. В то же время, как указал эксперт, Великобритания, Германия и Франция не считают Москву равным партнёром и исходят из "необходимости её ослабления".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
29 октября, 08:00
"Растущие возможности и военное превосходство России на поле боя постепенно отталкивают США от оказания дальнейшей поддержки Украине", - подчеркнул аналитик.
Он добавил, что, по его наблюдениям, британские и континентально-европейские элиты по-прежнему опираются на идеологизированные представления о конфликте, не основанные на реальных данных. Подобные взгляды, отметил аналитик, питают иллюзии о возможности поражения России и даже о якобы существующей угрозе "российского захвата" Европы.
Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, заявил во вторник колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
 
