Украинцы распродают британскую военную помощь
05:23 05.11.2025 (обновлено: 16:41 05.11.2025)
Украинцы распродают британскую военную помощь
Украинцы распродают британскую военную помощь
Украинцы распродают британскую военную помощь
Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку, в том числе одежду, спальные мешки и даже маскировочные сети, выяснило РИА Новости
в мире
великобритания
украина
великобритания
украина
2025
Новости
в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Украинцы распродают британскую военную помощь

Украинцы распродают британскую военную помощь, включая маскировочные сети

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку, в том числе одежду, спальные мешки и даже маскировочные сети, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений можно купить британскую военную экипировку. В категории "Одежда" есть предложения по продаже непромокаемого костюма, состоящего из брюк и рубашки, за 4500 гривен (8625 рублей). В одном из объявлений автор подчеркивает, что товар "используется для обмундирования персонала британской армии". Также предлагается огнестойкая куртка за 1350 гривен (2588 рублей) и военный разгрузочный жилет за 1550 гривен (2970 рублей).
Объявление о продаже термоносков из военной помощи Италии на украинских сайтах объявлений - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии
25 октября, 04:19
К тому же в продаже имеется зимний спальный мешок армии Великобритании за 1950 гривен (3737 рублей), его температурный режим — до минус 20 градусов. В дополнение предлагается простыня-вкладыш для спального мешка за 250 гривен (480 рублей).
Помимо этого, на сайте продаются наколенники за 450 гривен (290 рублей), рукавицы с кожаными вставками за 50 гривен за пару (96 рублей), а также платок на голову за 30 гривен (58 рублей). Такой платок, по словам продавца, "специально разработан для боевых действий на Ближнем Востоке". Его можно повязать на шею для охлаждения или использовать как "турникет" (жгут для остановки сильного кровотечения. — Прим. ред.).
Кроме того, на украинском сайте объявлений продается камуфляжная маскировочная сетка, как уточняется продавцом, — "принадлежность британской армии", "оригинал". Стоимость такой сетки 7500 гривен (14 373 рубля). В описании указано, что сетка используется "для защиты и маскировки объектов на местности, пользуется популярностью для оформления тиров, летних площадок, беседок".
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Канады
12 октября, 07:32
 
В миреВеликобританияУкраина
 
 
