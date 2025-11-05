Украинцы распродают британскую военную помощь

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку, в том числе одежду, спальные мешки и даже маскировочные сети, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

На украинском сайте объявлений можно купить британскую военную экипировку. В категории "Одежда" есть предложения по продаже непромокаемого костюма, состоящего из брюк и рубашки, за 4500 гривен (8625 рублей). В одном из объявлений автор подчеркивает, что товар "используется для обмундирования персонала британской армии". Также предлагается огнестойкая куртка за 1350 гривен (2588 рублей) и военный разгрузочный жилет за 1550 гривен (2970 рублей).

К тому же в продаже имеется зимний спальный мешок армии Великобритании за 1950 гривен (3737 рублей), его температурный режим — до минус 20 градусов. В дополнение предлагается простыня-вкладыш для спального мешка за 250 гривен (480 рублей).

Помимо этого, на сайте продаются наколенники за 450 гривен (290 рублей), рукавицы с кожаными вставками за 50 гривен за пару (96 рублей), а также платок на голову за 30 гривен (58 рублей). Такой платок, по словам продавца, "специально разработан для боевых действий на Ближнем Востоке". Его можно повязать на шею для охлаждения или использовать как "турникет" (жгут для остановки сильного кровотечения. — Прим. ред.).

Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку 1 из 3 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку 2 из 3 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку 3 из 3 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку 1 из 3 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку 2 из 3 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку 3 из 3