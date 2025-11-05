Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.