Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине - РИА Новости, 05.11.2025
04:04 05.11.2025
Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине
Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине - РИА Новости, 05.11.2025
Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине
Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США РИА Новости, 05.11.2025
в мире
сша
украина
джо байден
майкл флинн
дональд трамп
сша
украина
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
1920
1920
true
в мире, сша, украина, джо байден, майкл флинн, дональд трамп
В мире, США, Украина, Джо Байден, Майкл Флинн, Дональд Трамп
Экс-советник Трампа высказался о начале конфликта на Украине

Флинн: конфликт на Украине начался задолго до прихода Байдена к власти

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине начался задолго до прихода демократа Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Люди часто забывают и говорят, что война началась когда (экс-президент США) Джо Байден стал президентом. На самом деле война началась 24 февраля 2014 года", — сказал Флинн.
В миреСШАУкраинаДжо БайденМайкл ФлиннДональд Трамп
 
 
